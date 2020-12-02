В Красноярске за гибель кочегара будут судить мастера котельной

Женщине грозит до 4 лет лишения свободы Фото: ГСУ СК по краю и РХ

Следователи завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении мастера котельной №2 ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания». Женщина обвиняется по части 2 статьи 143 (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 17 февраля 2020 года сменный мастер котельной поручила трем кочегарам выгрести угольную пыль из топочного пространства котла, хотя это противоречило его производственной инструкции.

Были нарушены требования безопасности Фото: ГСУ СК по краю и РХ

- В результате нарушения требований охраны труда при уборке в топочном пространстве котла образовалась пылевоздушная смесь, которая взвихрилась и привела к хлопку, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ.

Один кочегар получил смертельные ранения и умер в больнице. Еще двое мужчин выжили, но одному из них был нанесен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело сейчас направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемой грозит до четырех лет лишения свободы.