В Красноярске заметили снегирей

Снегирей заметили в нескольких районах города Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Наступила настоящая календарная зима, хлопьями повалил снег, и прилетели снегири. Красивых птичек с красной грудкой заметили сразу в нескольких районах города. Людей не очень боятся, но близко не подлетают.

Снегирей чаще всего видят зимой, поэтому многие считают, что это перелетные птицы и меняют место обитания. На самом деле, нет. Летом эти птички живут в лесах, где много еды. Вьют гнезда на макушках еловых деревьев и выводят птенцов. Для этого им нужна тишина и спокойствие, вот они и прячутся в лесах. Поэтому людям сложно их разглядеть. А вот в холодное время года, когда выпадает снег, пищи в лесу мало и тогда снегири начинают летать на дальние расстояния от лесов, в том числе и в город. Здесь они находят хлебные крошки, семечки и другие вкусности. Также они клюют оставшиеся на деревьях ягоды, например, рябину.

Снегирей чаще всего в городе видят зимой Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, фауна Красноярского края включает 413 видов птиц. Многие из них улетают еще осенью в теплые края. Но воробьи, синицы, вороны, совы, сороки, клесты, дятлы, снегири и другие птицы остаются зимовать в Сибири. Пережить голодную и холодную зиму птицам непросто, поэтому так важна помощь людей.

- Призываем всех поддержать пернатых в зимние холода и помочь птицам пережить суровую зиму, - обратились в Парке «Роев ручей» к красноярцам. - Это не сложно, надо только подкормить пернатых. Если решили кормить птиц, старайтесь это делать регулярно, понемногу и только свежим кормом. А там глядишь - и морозы отступят, весной повеет, разлетятся благодарные пичуги строить свое новое семейное счастье, чтобы потом порадовать нас песнями и помогать в борьбе с вредителями растений.

Снегири людей не очень боятся, но близко не подлетают Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В зоопарке напомнили, что воробьи, голуби, утки едят пшеницу, ячмень, перловую и овсяную (или плотные овсяные хлопья), неочищенное просо, в небольшом количестве не жареные семечки и белый хлеб. Черный хлеб под запретом, поскольку в нем повышена кислотность, ржаной крахмал плохо усваивается организмом птиц, в кишечнике начинается сильное брожение, которое может привести к завороту кишок. А жаренным или соленым угощением птички могут отравиться.

Нежелательно давать пшено, на очищенной от чешуи поверхности этих зернышек происходит окисление жиров, и появляются токсические вещества и микроорганизмы, которые вызывают отравление или заболевание птиц.