Видео, как случайные прохожие помогли упавшей на скользкой дорожке красноярке, попало в сеть

Женщине помогли случайные прохожие Фото: соцсети

Жительница микрорайона «Солнечный» поскользнулась возле перекреста Славы и проспекта 60 лет, упала и сильно повредила ногу и не могла подняться от боли. Проходившие мимо парни помогли ей. Они на руках занесли женщину на горку, договорились с павильоном и вынесли оттуда стул, на который усадили пострадавшую, а после вызвали скорую. Видео операции спасения опубликовано в паблике «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».

Автор ролика, во избежание критики в свой адрес о том, что сам не помог, написал: «Для хейтеров, бежать, помогать смысла не было, там парни крепкие помогали, лучше рассказать об их добром поступке, чем мешаться».

В итоге комментаторы «протянули» состояние городских дорожек. Прозвучало, что повсюду наледь, скользко, но никакие меры не принимаются. Что касается того места, где упала женщина, местным жителям этот перекресток хорошо знаком. Многие зимой обходят его стороной:

«Вот и главная проблема для тех, кто идет в ТЦ и новый парк по зимнику!».

«Разве там дорожку так и не сделали, после того как перекопали все?».

«Боюсь там ходить…».

Пострадавшей посоветовали подать в суд «на администрацию района, они обеспечивают безопасность жизнедеятельности людей, это их вина, что люди ноги ломают на скольких дорогах».

Много было благодарственных комментариев в адрес отзывчивых молодых людей: «На улице зима. И сколько она пролежала бы пока дождалась скорой помощи? И у нее были бы отморожения нижних конечностей 3 степени. Молодцы, парни!».