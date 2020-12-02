Незаконной охотой браконьеры нанесли ущерб природным ресурсам Красноярского края более 8 миллионов рублей

Браконьеры нарушают правила охоты Фото: Мария ЛЕНЦ

Инспекторы охотничьего надзора министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края усилили работу по пресечению фактов нарушения правил охоты. Связано это с участившимися случаями браконьерства. За три осенних месяца - 21 нарушения при добыче копытных животных. Шесть человек отправились за добычей без разрешительных документов и нарушили установленные правила. За это им грозит административная ответственность, а также лишение права охотиться от года до 3 лет. Еще 15 браконьеров были пойманы с поличным за незаконную охоту, за что им грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, они обязаны возместить ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам.

- Мы увеличили количество рейдов в охотничьих угодьях региона, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск заместитель министра экологии и рационального природопользования Павел Борзых. - Проверки мы проводим с сотрудниками полиции, ГИБДД и Росгвардии.

Всего с начала года выявлено 1148 случаев нарушения законодательства в области охоты. Браконьеры незаконно добыли 48 косуль, 19 лосей, 5 маралов и 3 кабарги.

Ущерб природным ресурсам составил более 8 миллионов рублей. Замминистра призвал всех охотников соблюдать правила и не нарушать требования природоохранного законодательства.

КСТАТИ

Ущерб за незаконную охоту рассчитывается на основании методики и составляет:

- за добычу косули сибирской – до 280 тысяч рублей за одну особь;

- лося – до 560 тысяч рублей;

- марала – до 490 тысяч рублей;

- за кабаргу – до 420 тысяч рублей.