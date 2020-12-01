В Красноярске ночной клуб закрылся из-за коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закрыли ночной клуб, который уже несколько раз наказывали за нарушение режима самоизоляции. Речь идет о заведении под названием «ФЛЭТ» на улице Дубровинского. В последний раз о нем заговорили дней десять назад, когда туда с проверкой заглянули сотрудники городской администрации вместе с полицейскими.

Напомним, что согласно указу губернатора края, заведениям общественного питания и увеселительным клубам разрешается работать только до 23 вечера. Чтобы обойти этот запрет, сотрудники клуба стали анонсироваться свои мероприятия, как уроки спортивных танцев «Хватит сидеть на диване, гоу на тренировочку» - завлекали они красноярцев во всех соцсетях и мессенджерах.

И таких нарушений у клуба выявили три. Каждое из них тянет на штраф в 300 тысяч рублей. Наконец, владельцы заведения выставили сообщение в телеграм-канале: «К сожалению, множество разных факторов повлияло на наше решение, а даже, скорее, возможность заморозить наше детище до лучших времен и обязательно вернуться к деятельности, как все закончится! Пространство приостанавливает свою работу до снятия ограничительных мер и улучшения эпидемиологической ситуации».