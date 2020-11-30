Меценат Олег Дерипаска и губернатор Красноярского края Александр Усс открыли медицинский центр в Ачинске

Олег Дерипаска и Александр Усс на открытии медцентра. Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

Напомним, медцентр в Ачинске – один из семи подобных учреждений в Сибири и на Урале, построенных по инициативе Олега Дерипаска. Такие центры уже работают в Братске, Тайшете, Шелехове (Иркутская область) и Саяногорске (Хакасия). Еще два – в Богучанах (Красноярский край) и Краснотурьинске (Свердловская область) готовятся к открытию.

Медцентр оборудован высокотехнологичным медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей. Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

Ачинский медцентр был возведен в очень короткие сроки – строительство началось в апреле с нуля на территории краевого центра охраны материнства и детства №2.

- Мы обсуждали эту тему весной, в конце марта. Олег Владимирович предложил построить два госпиталя у нас в Красноярском крае, - рассказал Александр Усс. - И вот современный медцентр, оснащенный по последнему слову техники, создан за шесть с небольшим месяцев. Мощности его достаточно серьезные. Это имеет важное значение не только для Ачинска, где заполненность коечного фонда сегодня порядка 80%, но и для всех западных районов Красноярского края.

Удобные и оборудованные палаты для пациентов. Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В центре есть отделение реанимации и интенсивной терапии с высокотехнологичным медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей, в том числе компьютерным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса.

- Самое главное, я считаю, чтобы в медицинском центре было удобно пациентам и врачам. Исходя из этого принципа велось строительство, - подчеркнул Олег Дерипаска, - конечно, есть еще куда стремиться. И мы об этом сегодня говорили.

Профильные специалисты прошли обучение для работы на современном оборудовании. Стоимость работ составила более 500 млн рублей. Первые пациенты поступят в ачинский медицинский центр уже 1 декабря.

Отметим, что учреждения получили название «Медицинский центр помощи и спасения». Они станут структурными подразделениями инфекционных или многопрофильных городских больниц. Наряду с закупленными Олегом Дерипаска автомобилями скорой помощи, которые раннее были переданы на баланс регионам. После стабилизации эпидемиологической обстановки учреждения будут перепрофилированы в центры иммунологии.