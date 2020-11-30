В Туве одного из девяти школьников, заготавливающих дрова, убило деревом

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тоджинском районе 27 ноября произошла трагедия. Погиб 15-летний мальчик. О его смерти в полицию сообщил врач местной больницы. Именно сюда привезли подростка с черепно-мозговой травмой после ЧП, но было уже поздно, медики оказались бессильны.

Как выяснилось, в тот роковой день сразу после учебы 9 подростков (учащиеся 8 и 9 классов) отправились в лес в нескольких километрах от села Адыр-Кежиг заготавливать дрова. Они отправились туда на автомобиле «УАЗ», принадлежащем отцу одного из них.

- Приехав в указанную местность, несовершеннолетние спилили 2-3 ствола лиственницы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Тувы. - Очередная спиленная лиственница, падая, задела ствол сухостоя, который упал на мальчика.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что семья погибшего подростка на учетах субъектов системы профилактики не состоит. Обстоятельства случившегося еще устанавливаются. Но уже известно, что законных представителей всех ребят, участвующих в том роковом выезде, привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей.

«Уважаемые родители! Во избежание несчастных случаев с детьми, регулярно проводите с ними профилактические беседы по правилам безопасного поведения, контролируйте их местонахождение и времяпрепровождение. Предупредить детей об опасности – Ваша обязанность», - напоминают полицейские.