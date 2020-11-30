В Красноярске снесли павильон, в котором продавали алкоголь

Хозяин отказался добровольно снести свой павильон Фото: администрация города

В Кировском районе на улице Кутузова, 42 «г» демонтировали павильон, в котором торговали алкоголем. Об этом сообщили в администрации города.

- Владелец павильона отказался добровольно освобождать земельный участок от торгового объекта, поэтому был организован принудительный демонтаж, - пояснил первый заместитель руководителя администрации Кировского района Александр Эйдемиллер. - Вместе с сотрудниками полиции мы фиксируем факты незаконной продажи алкогольной продукции и передаем в администрацию города для принятия дальнейших мер воздействия на нарушителя.

Также он добавил, что подобные проверки проводятся регулярно. При нарушениях правил торговли владельцам временных сооружений выдаются уведомления о сносе. Активно вступили в борьбу с незаконной продажей алкоголя и управляющие компании. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, итог их вмешательства – это демонтаж четырех торговых объектов на придомовых территориях многоквартирных домов на Щорса, 53, Академика Павлова, 68, Щорса, 66/2, Корнетова, 12.

КСТАТИ

Сообщать о незаконной торговле спиртным можно на горячую линию «Стоп, алкоголь» по круглосуточным телефонам: 8-908-012-15-71 (для направления сообщений посредствам приложений WhatsApp и Viber) и 8-902-969-09-28 (телефонные звонки).

Также можно обращаться в администрацию Кировского района по номерам: 222-37-04, 222-37-12.