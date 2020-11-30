В Туве завершены поиски 16-летнего подростка

С подростком сейчас работают специалисты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве полицейские нашли 16-летнего подростка, который пропал еще 15 ноября. Об этом сообщили в МВД Республики.

26 ноября в дежурную часть Барун-Хемчикского района обратилась 43-летняя женщина с заявлением о том, что ее сын вышел из дома и пропал. Самостоятельные поиски ни к чему не привели.

- При проведении розыскных мероприятий инспекторы по делам несовершеннолетних нашли подростка в люке теплотрассы в черте города, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Тувы. - В настоящее время решается вопрос о размещении его в Центр психического здоровья, где будет ему оказана необходимая помощь.

В отношении родителей мальчика был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».