Красноярский депутат назвал ремонт лицея на правобережье Красноярска «покраской губ»

Вопрос по ремонту лицея еще не принят Фото: соцсети

Депутат Константин Сенченко возмутился в соцсетях, что в Красноярске на капитальный ремонт закрывают лицей №11 (ул. Вавилова,37) По его словам, в 2018 году школу уже закрывали для покраски фасада и дети учились в других корпусах.

«Можно понять возмущение родителей, когда ровно через 2 года школу снова закрывают. Ситуация аварийная и находиться в здании небезопасно. Как так получилось? В 2018 году бюджетные деньги потратили на обновление фасадов (был синим, стал желтым). Дело было накануне Универсиады и «покраска губ» оказалась важнее укрепления фундаментов. Любой нормальный хозяин знает и понимает, что сначала надо фундамент укрепить, а потом фасады красить. Красить фасады - это хорошо, но без крепкого фундамента абсолютно бессмысленно», - написал на своей странице Сенченко.

По словам депутата, теперь ученики с 5 по 8 класс будут учиться во вторую смену в корпусе младшей школы на Базарной, 172. На 1 и 2 этаже разместят младшую школу. Для учащихся 9, 10 и 11 классов в корпусе дополнительного образования на Вавилова, 90 организуют несколько кабинетов для занятий.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в лицее действительно возникла проблема с межэтажными перекрытиями. Но пока нет заключения о закрытии школы на капремонт, поскольку еще нет решения комиссии по этому вопросу.

В настоящее время дети в здании на Вавилова не находятся: старшеклассники учатся дистанционно, а ученики младших классов посещают учебу в корпусе на Базарной.