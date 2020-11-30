В Красноярске грузовой транспорт пустят по новой схеме

Для грузового транспорта вводятся ограничения Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая схема организации движения для большегрузного транспорта начнет действовать с 19 декабря 2020 года и затронет четыре района города - Центральный, Советский, Октябрьский и Свердловский.

С декабря на отдельных участках дорог установят новые дорожные знаки, запрещающие проезд грузового транспорта. В настоящий момент места расстановки новых знаков проходят процедуру согласования с ГИБДД.

В городской администрации рекомендовали водителям быть более внимательными, ведь на разных участках будут действовать разные ограничения: где-то движение грузовиков будет запрещено полностью, где-то тяжелым машинам можно будет работать по ночам.

- По экспертным оценкам ежедневно в Красноярск въезжают более 750 автотягачей с большегрузными полуприцепами, которые развозят партии товаров по предприятиям торговли, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе мэрии. - Для того, чтобы учесть все возможные нюансы и интересы разных сторон, в администрации города была создана рабочая группа. Схему движения большегрузов разрабатывали с привлечением экспертного сообщества в том числе ученых СФУ.

КОНКРЕТНО

На каких участках водятся ограничения в Центральном и Советском районах:

- ул. Караульная (на участке от ул. 2-ая Брянская до ул. Чернышевского движение будет запрещено для грузовиков массой свыше 15 тонн круглосуточно);

- ул. Караульная (на участке от ул. Чернышевского до кольца ул. 9 Мая; ул. 9 Мая на участке от ул. Караульная до ул. Шумяцкого) для грузовиков массой свыше 15 тонн проезд с 06:00 до 22:00;

- на улицах Линейная, Абытаевская, Шахтеров - грузовое движение будет запрещено круглосуточно;

- на улицах Батурина, 78-й Добровольческой Бригады, Водопьянова, Мате Залки, Ястынская, Алексеева, Молокова, Партизана Железняка проспект Металлургов и проспект Комсомольский движение грузовиков массой более 8 тонн будет запрещено с 06:00 до 22:00.

В Октябрьском и Свердловском районах:

- на проспекте Свободный (на участке от улицы Лесопарковая до Ладо Кецховели) движение будет запрещено для грузовиков массой свыше 3,5 тонн круглосуточно;

- на Николаевском проспекте, Николаевском мосту, улице Михаила Годенко - для грузовиков массой свыше 15 тонн с 06:00 до 22:00;

- на улицах Академика Киренского, Партизанская, Красной Армии, Дубровинского движение грузовиков массой более 8 тонн будет запрещено с 06:00 до 22:00 часов.