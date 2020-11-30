В Красноярском крае инспекторы ГИБДД будут ездить на новых патрульных автомобилях

Новые машины поступили в Красноярский край Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

30 ноября инспекторам ГИБДД вручили новые патрульные автомобили. Это стало возможно в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В территориальные подразделения ГИБДД региона поступили 77 автомобилей «Skoda Octavia». Все они оснащены средствами фиксации обстановки внутри и снаружи, радиостанциями, сигнальными громкоговорящими установками. Каждый укомплектован специальными медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП: спасательное изометрическое покрывало, бескаркасные и медицинские носилки, аппарат для проведения искусственного дыхания.

Новые машины Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

21 автомобиль «УАЗ Патриот» в настоящее время проходит необходимое дооснащение – таковы требования, которые предъявляют к патрульным автомобилям ГИБДД. До конца года эти машины пополнят автопарк Госавтоинспекции в различных районах края, где очень важна высокая проходимость служебного транспорта.

Автомобили уже поступили в распоряжение сотрудников ГИБДД Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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