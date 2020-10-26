В Красноярском крае медики получили новые автомобили для скорой помощи. Фото: пресс-служба правительства края

В Красноярском крае медики получили 28 новых автомобилей для службы скорой помощи. И 3 передвижных мобильных комплекса. Их которые приобрели за счет федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи Красноярского края».

Передвижные комплексы будут использоваться при выездах в территории мобильного автопоезда «Здоровье». 22 спецмашины останутся в краевом центре и усилят подстанцию скорой медицинской помощи. 6 автомобилей отправятся в Краснотуранскую, Рыбинскую, Партизанскую, Северо-Енисейскую и Манскую районные больницы и в поселок Кедровый.

- Эти автомобили сегодня особенно нужны. У нас не хватает специализированного транспорта, многие бригады совершают в два раза больше плановых выездов. За этот год мы планируем приобрести более 100 специализированных автомобилей. Я хочу поблагодарить медиков за их труд и пожелать выдержки, здоровья, благополучия, уверенности и оптимизма, - сказал губернатор края Александр Усс, вручая ключи от новых автомобилей.