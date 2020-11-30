В Красноярске не стали продлевать режим «черного неба»

Режим НМУ не стали продлевать Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Несмотря на то, что Красноярск все еще в дымке, а жители все еще жалуются на запах гари, режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности продлевать не стали. Напомним, он был введен 27 ноября.

В Среднесибирском УГМС рассказали, что степень загрязнения атмосферы за сутки оценивается по значениям СИ. СИ (стандартный индекс) – это наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любой примеси, деленная на соответствующее ПДК. Характеризует степень кратковременного загрязнения. Уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом определяется максимальным уровнем загрязнения, которое наблюдается в рассматриваемый период в одном или нескольких районах. С 27 по 29 ноября зафиксировали случаи превышения гигиенических нормативов по взвешенным веществам, оксиду углерода, формальдегиду.

30 ноября и 1 декабря ожидаются условия, способствующие кратковременному накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Но режим НМУ продлевать не стали.

Приборы показали превышение вредных веществ Фото: Управление Роспотребнадзора

Тем временем специалисты Управления Роспотребнадзора края организовали мониторинг за уровнем загрязнения воздуха силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по девяти загрязняющим веществам – азота оксид, азота диоксид, аммиак, взвешенные вещества, взвешенные частицы РЬ2,5, взвешенные частицы РЬ10, сера диоксид, углерода оксид, сероводород. В итоге в 27 процентах проб было зарегистрировано превышение гигиенических нормативов. Мониторинг продолжается.