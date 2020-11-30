В Красноярске выставили на продажу помещений комплекса «Галерея Енисей»

Часть комплекса выставили на продажу Фото: ЦИАН

В Красноярске на продажу выставили два из трех отдельно стоящих зданий комплекса торгово-развлекательных помещений «Галереи Енисей» на улице Дубровинского. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на сайт по продаже и аренде недвижимости ЦИАН.

В объявлении указано, что общая площадь помещений - чуть более 36 тысяч квадратных метров. В одном здании находится кинотеатр «Синема парк», игровые залы, заведения общепита, второе пока пустует. Но предполагается, что здесь можно разместить бутики, для этого созданы все условия. Также имеются эскалаторы и лифты, подземный паркинг, а на крыше стеклянные павильоны под кафе и торговлю. Встроена охранная и пожарная сигнализация, а также система вентиляции.

Собственник просит за здания, возведенные в 2015 году, 1 591 846 000 рублей.

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