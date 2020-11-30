Водитель и кондуктор красноярской маршрутки приятно удивили одну из пассажирок

Водитель 36 маршрута Владимир Ситников Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Потерять телефон в наши дни, это как будто неожиданно оказаться на необитаемом острове. Ведь в мобильном сейчас все - контакты, работа, учеба. И тут его нет! Можно представить растерянность красноярки Натальи, когда она вдруг не нащупала в кармане свой сотовый. Паника, слезы. Кому звонить, куда, да и с чего? Прокрутила в голове весь свой маршрут: работа, остановка, маршрутка. И тут звонок. Водитель того самого автобуса №36. Так и так, нашли ваш телефончик… Она не знала, как и благодарить за возвращение блудного телефона. А потом взяла, да и написала в группу администрации города в соцсети обращение:

Наталья написала благодарственное письмо Фото: vk.com/krasnoyarskrf

«Хочу поблагодарить от всего сердца водителя и кондуктора автобуса №36. За то, что они оказались отзывчивыми и очень оперативно вернули мне телефон, который я по случайности выронила, когда ехала с работы. Мир не без добрых людей!».

Ни водитель маршрутки, ни кондуктор не считают себя героями. Просто сделали то, что должны.

- Благодарность – это приятно, но на самом деле наша заслуга небольшая, - сказал водитель 36 маршрута Владимир Ситников. - Мы делали последний рейс, и внимательный пассажир нашел телефон на соседнем сидении и передал его нам. Мы созвонились с владелицей и по пути в гараж отдали его.

Пассажиры постоянно что-то теряют Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Мужчина признался, что подобные случаи совсем не редкость. Пассажиры порой оставляют сумки, пакеты, телефоны. Все эти «потери» можно потом найти в диспетчерской или гараже.

В департамент транспорта и центральную диспетчерскую службу поступает ежегодно примерно 150-200 благодарностей в адрес экипажей городского транспорта.

Пассажиры ценят хорошее отношение Фото: администрация города

- Больше всего пассажиры ценят вежливость и внимательность, чистые и опрятные салоны, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе мэрии. - Кондукторов часто благодарят за заботливое и участливое отношение: помощь при посадке или высадке, поиск свободных мест для пожилых пассажиров или беременных женщин, объявление остановок при необходимости. Водителей ценят за плавное вождение, соблюдение расписания, подъезд вплотную к бордюрам на остановках и неравнодушие.

Благодарность от пассажиров Фото: администрация города

Во время пандемии особенно актуально звучит благодарность – за безопасность. За это отметили кондуктора одного из автобусов 10 маршрута. Все пассажиры всегда в масках, которые натянуты до глаз.

КСТАТИ

Как благодарить?

Свое «спасибо» направить в адрес водителей и кондукторов красноярских автобусов, троллейбусов и трамваев можно по телефону центральной диспетчерской службы 256-84-04, а также по номерам компаний-перевозчиков, которые указаны в салонах.