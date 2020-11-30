Стали известны имена победителей конкурса «Открытка для мамы - 2020»

В конкурсе победили 10 участников Фото: Мария ЛЕНЦ

На сайте kp.ru завершился конкурс «Открытка для мамы - 2020», который медиахолдинг «Комсомольская правда» - Красноярск традиционно проводит в преддверии Дня матери.

Более 700 ребят отправили свои работы на конкурс. Были цветы, портреты, пейзажи, удивительные аппликации и необычные поделки. По условиям конкурса трех победителей выбрали читатели «Комсомолки», еще семь – это выбор партнера проекта (это компания «Буарон» - французский производитель безрецептурных лекарственных средств для всей семьи и редакции «Комсомольская правда» в Красноярске.

Наши победители по голосованию:

1 место - Алиса Харитонова;

2 место - София Симановская;

3 место - Варвара Уласко.

В номинации «Выбор партнера»:

Юлия Галонская;

Глеб Шайхутдинов;

Егор Леонтьев;

Артем Морозов;

Кристина Торопов;

Лалетина Александра;

Горбачева Анна.

Победители получат наборы канцелярии для рисования (краски, карандаши, фломастеры, кисточки, альбом и сумку) и книги, а также подарок от «Комсомолки». Забрать их можно будет по адресу: Никитина, 3 «б».

Награждение будет проходить 1 декабря в прямом эфире радио Комсомольская правда (107.1 FM) с 9.30 до 10.00 часов. Каждый победитель сможет присутствовать онлайн.

Поздравляем победителей! И, конечно, благодарим всех, кто принял участите в конкурсе.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на странице конкурса после награждения победителей, 2 декабря.

Три педагога из школ и детских садов, направившие конкурс больше всего детских рисунков своих воспитанников и учеников, получат именной диплом и книги от «Комсомольской правды», которые очень пригодятся в работе.

Полюбоваться на работы участников можно здесь.