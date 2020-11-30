Полицейские проверяют законность разработки карьера возле Солонцов

Работы в карьере были приостановлены Фото: краевая прокуратура

Полиция проводит проверку после сообщения о незаконной разработке карьера в Емельяновском районе. В дежурную часть обратились местные жители с тем, что в районе Солонцов строительная компания производит разработку карьера. При этом грузовики, вывозившие грунт, мешают проезду школьных автобусов.

- В настоящее время полицейскими собраны материалы проверки, с сотрудников строительной фирмы, свидетелей и очевидцев взяты объяснения, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Напомним, ранее после информации о незаконной добыче грунта, которая прошла в средствах массовой информации, прокуратура тоже организовала проверку. Было установлено, что компания «Сибиряк» проводит работы с видом разрешенного использования «для комплексного жилищного строительства». А по факту, осуществляет работы по выемке строительного камня и глины.

- По факту бездействия органа местного самоуправления, выразившегося в непринятии мер реагирования к арендатору земельного участка в рамках муниципального земельного контроля, длительное неиспользование земельного участка и добыча грунта, прокурором Емельяновского района в МКУ «Управление земельно-имущественных отношений администрации Емельяновского района» внесено представление, которое находится на рассмотрении, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Только после вмешательства представителей надзорных органов и полиции компания прекратила работы. Сейчас представители природоохранной прокуратуры и сотрудники правоохранительных органов изучают проектную и разрешительную документацию на проведение земельных работ. После этого будет решен вопрос о принятии мер реагирования.