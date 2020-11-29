В Красноярске поднимется плата за посещение детских садов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с нового года поднимется родительская плата за посещение детских садов – на 3,5%. Повышение скорректировано на уровень инфляции. Для большинства родителей увеличение составит приблизительно 60 рублей, - рассказали в пресс-службе управления образования. Размер платы зависит от возраста дошкольника составит:

- пребывание одного ребенка до 3 лет в группах полного дня – 1 495 рублей в месяц

- от 3 до 7 лет в группах полного, продленного дня и круглосуточного пребывания – 1 765 рублей в месяц

- за посещение группы кратковременного пребывания – 529 рублей.

Добавим, что родительские деньги идут на питание и приобретение хозяйственных товаров. Все остальные расходы несет бюджет, они также увеличатся. Если в уходящем 2020-м году эта сумма составляет 583 миллионов рублей, в следующем сумма – уже предусмотрено на 41 миллион рублей больше.

И освобождаются от платы за детский сад льготные категории: родители или законные представители инвалидов и детей-сирот. Многодетные семьи платят 50 %. Также льготу имеют работники муниципальных садиков. Что касается малообеспеченных семей, они могут получить компенсацию, если доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. За первого ребёнка размер компенсации составит 20% от стоимости, за второго – 50%, за третьего и последующих детей – 70%.