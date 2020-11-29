В Туве спиленное дерево убило 15-летнего подростка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тоджинском районе Тувы погиб 15-летний подросток. Сейчас под контролем республиканской прокуратуры проводится проверка обстоятельств, которые привели к трагедии. Вот что рассказали в пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск.

Предварительно установлено, что 27 ноября около 15 часов несколько учеников старших классов школы в селе Адыр-Кежиг отправились в лес заготавливать дрова. Занятия закончились к тому времени, они прихватили инструменты, сели на автомобиль УАЗ. Машина принадлежала отцу одного из ребят, но владелец, по видимому, о намерениях ребят не знал. Они приехали на место, стали пилить лиственницу. При падении тяжелый ствол задел сухое дерево, после чего оно повалилось на мальчика.

В ходе проверки будет дана оценка работе органов профилактики правонарушений несовершеннолетних. И если появятся основания, виновные будут привлечены к ответственности.