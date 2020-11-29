В Туве появится первый православный монастырь. Фото: Кызыльская епархия

В Туве в скором времени появится первый православный монастырь, сообщает ряд республиканских СМИ со ссылкой на управляющего Кызыльской епархией архиепископа Корейского Феофана. Для его юридической регистрации уйдет несколько месяцев.

По словам Феофана город Туран на севере республики выбран не случайно, там есть все условия для монашеской обители. При храме живут монах, четыре иеромонаха и три послушника. Именно там сто лет назад появился самый первый православный храм на тувинской земле.

Там же расположен источник, где верующие смогут набирать святую воду и совершать таинство крещения, погружаясь в купель. Его уже очистили от ила, углубили, территорию вокруг благоустроили и облагородили. Возводят деревянную часовню над ним. По окончании источник будет освящен в честь Владимирской иконы Божией Матери.

И добавим, что Кызыльская епархия Русской православной церкви в 2011 году выделилась из состава Абаканской епархии. Среди коренных жителей республики немало православных верующих, специально для них на тувинский язык даже переведена Библия.