«Красноярская рециклинговая компания» расплатилась по долгам. Фото: предоставлено КРК

В период пандемии часть жителей Красноярского края и самого Красноярска перестали оплачивать жилищно-коммунальные услуги. А после того, как вышло постановление правительства, отменяющее до конца года пени и прочие санкции за неоплату коммунальных услуг, многие решили, что за услуги ЖКХ можно и вообще не платить.

- В марте–апреле 2020 года по сравнению с январем – февралем платежи по квитанциям за ТКО снизились на 30%. В июне – на 40%. В июле – на 45%. На сегодняшний день задолженность населения перед левобережным оператором превышает 100 миллионов рублей», – рассказал Илья Ильин, генеральный директор «Красноярской рециклинговой компании». – При этом мы свои обязательства перед потребителями выполняли и выполняем в полном объеме: регулярно вывозим отходы, ведем плановую работу по установке контейнеров, ставим специальные сетки под пластик и стекло, ликвидируем несанкционированные свалки.

Выполнение регоператором всех своих обязательств перед населением при таком серьезном снижении платежей неизбежно привело к «кассовым разрывам», появились задолженности. Понимая сложившуюся непростую ситуацию, акционер компании – Группа «РВМ Капитал» – предоставила «КРК» заем, который позволил покрыть текущие расходы предприятия. А после получения региональным оператором федеральной субсидии стало возможным полное погашение долгов.

- Мы наконец получили федеральную субсидию на финансирование затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Постановление о предоставлении такой субсидии, направленное на поддержку отрасли ТКО в период пандемии, было принято ещё в апреле (Постановление Правительства РФ № 473 от 09.04.2020), но согласовательный процесс оказался небыстрым, и деньги пришли нам совсем недавно, 24 ноября, – пояснил Илья Ильин. – Тем не менее, мера очень нужная, и мы благодарны правительству за оказанную поддержку.

Полученная субсидия позволила компании рассчитаться с возникшими задолженностями, на сегодняшний день долгов у левобережного оператора перед подрядчиками, в том числе АО «Автоспецзбаза», нет.