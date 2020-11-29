В Красноярске приятели украли стиральную машинку и пытались выгодно ее реализовать

В Красноярске приятели украли стиральную машину и пытались выгодно ее реализовать Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске два приятеля решили подзаработать, правда способ, как показали дальнейшие события, они выбрали неудачный. И теперь у них впереди суд. Уголовное дело с обвинительным заключением уже передано на рассмотрение.

Жительница одного из общежитий, расположенных в Железнодорожном районе, обнаружила пропажу своей стиральной машины из общего помещения, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города. После ее заявления правоохранители начали разбираться и выяснили, что к исчезновению бытовой техники причастны двое местных жителей.

Один из них – 27-летний сосед потерпевший, ранее, кстати, уже судимый за кражи. Второй – его 24-летний приятель, до этого в криминале не замеченный. Молодые люди демонтировали машинку, от водопровода, заказали такси и на нем увезли машинку прямиком в ломбард и монетизировали. Сколько выручили, не уточняется. Зато известно, сколько им грозит за кражу – до 5 лет лишения свободы.