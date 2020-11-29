В Железногорске покупатель украл из магазина 17 банок красной икры. Стоп-кадр видео

В Железногорске покупатель украл из магазина 17 банок красной икры. И попал под уголовное дело, которое завели на него по статье «Кража». Подробности рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.

Произошло это несколько дней назад. В дежурную часть обратился администратор одного из магазинов-дискаунтеров. Сообщил: просматривал записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, и увидел, как один из посетителей берет товар с полки – банки с деликатесами. И кладет их в свою наплечную сумку. На кассе он не расплатился.

Провели ревизию, посчитали – оказалось, не хватает деликатесной икры. Общий ущерб – около 4 тысяч рублей. Видимо, кто-то решил основательно подготовиться к новому году. Нужно было узнать, кто именно. Личность установил участковый: 40-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции. Видимо, отпираться он не стал. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.