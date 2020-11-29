В Хакасии курильщик оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии курильщик оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. Это произошло в Абакане, делом занялась прокуратура города. По постановлению надзорного органа виновник привлечен к административной ответственности.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе прокуратуры. В августе этого года 88-летний ветеран попросил своего соседа, чтобы тот прекратил курить на балконе. Дым от сигарет проникал в квартиру пожилого человека и доставлял ему неприятности. И происходило это, по видимому, давно и часто. Сосед на эту безобидную и законную просьбу ответил грубо и в нецензурной форме.

В ответ на это ветеран написал заявление в полицию. Это дошло до прокуратуры. Нарушителя оштрафовали по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ – «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Напомним, что в России с 1 октября 2019 года действует запрет на использование открытого огня на балконах. За нарушение, если оно привело к последствиям, предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей.