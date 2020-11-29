В Красноярском крае за нарушение антитабачного закона собрали полмиллиона рублей штрафов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за нарушение антитабачного закона было собрано в виде штрафов 474 тысячи рублей. Это показатели за 9 месяцев текущего года, которые опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. Был составлен 51 административный протокол. Из них:

- за нарушения запрета курения в общественных местах, на детских площадках;

- за продажу несовершеннолетним табачной продукции – 22 протокола;

- за несоблюдение требований к знаку о запрете курения – 12;

- за торговлю ближе, чем на сто метров школ и садиков – 17.

Добавим, что специалисты Роспотребнадзора мониторят интернет на предмет дистанционной торговли табачной продукцией. Так, за 9 месяцев в Красноярске закрыто 5 таких сайтов из 6 выявленных. Делается это через суд.

- Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю продолжает осуществлять надзор за соблюдением закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.