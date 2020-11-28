Мэр Сергей Еремин поздравил красноярок с днем матери. Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярска поздравил горожанок с днем матери. Напомним, он отмечается в воскресенье, 29 ноября.

«Есть такое выражение: «Первый подарок матери – жизнь, второй – любовь, третий – понимание», - сказал глава города. - Жизнь каждого из нас начинается с мамы. С ее безграничной любви, доброго голоса и нежных рук. Эти чувства – на всю жизнь. Мудрые советы наших мам, тепло и доброта придают нам сил и вдохновляют на достижения. Мамина любовь – самая сильная и крепкая. Она не только преодолевает все преграды, но и на всю жизнь является нашей опорой, поддержкой, помогает нам верить в себя и добиваться успехов.

Каждой маме всегда очень важно знать, что ее любят. Пусть во всех красноярских семьях звучат самые искренние слова, добрые пожелания для мам и бабушек. И помните, что безопасность и забота о здоровье наших мам сегодня должны быть на первом месте.

Красноярские мамы с успехом совмещают воспитание детей с работой, домашними делами, занятиями спортом, бизнесом. Мы благодарим каждую из вас за материнский труд! Спасибо вам за любовь, тепло, доброту и терпение! За умение любить, прощать и понимать. За веру в своих детей и безграничную любовь к ним. Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия. Будьте счастливы! С праздником!».