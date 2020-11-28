«Любит играть и не любит убирать»: красноярский пятиклассник натренировал своего кролика сортировать мусор

Красноярский пятиклассник натренировал своего кролика сортировать мусор. Фото: паблик Город Красноярск.

Пятиклассник из Красноярска надрессировал своего кролика Куки… сортировать мусор. Забавное видео юный блогер Максим Анищенко записал сам, сообщает официальный паблик мэрии «Город Красноярск».

Как оказалось, кролик Максиму подарили год назад. И через несколько месяцев длинноухий питомец стал героем десятков историй, снятых школьником.

В одной из них мальчик научил Куки…убирать за собой мусор и даже сортировать его.

«Это кролик Куки, - рассказывает Максим на камеру, пока зверек с аппетитом вгрызается в какой-то журнал. – Он любит играть и не любит убирать. Однажды он осознать, что если не убирать, то он природе навреждать. Куки начал все исправлять и мусор раздельно собирать. Будь как Куки – начинать привыкать мусор раздельно собирать!».

Скоро Максим заведет питомцу отдельную страничку в соцсети. Оно и понятно: приключений у него хоть отбавляй.