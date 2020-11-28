В воздухе Красноярска снова выявили превышение вредных примесей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В атмосферном воздухе Красноярска Роспотребнадзор вновь обнаружил превышение вредных примесей. Напомним, в городе второй день подряд действует режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий, препятствующих рассеиванию частиц).

Невооруженным глазом видно: город тонет в серой пелене. В соцсетях горожане жалуются, нечем дышать, неприятный запах.

Во время НМУ управление Роспотребнадзора организовало мониторинг за уровнем загрязнения воздуха.

Проводимый специалистами Центра гигиены и эпидемиологии, он включает исследование по шести показателям: оксиду и диоксиду азота, аммиаку, взвешенным веществам, взвешенным частицам РМ 10 и РМ25, диоксиду серы, оксиду углерода и сероводороду.

По данным Роспотребнадзора на 14 часов 28 ноября, в 16,7% проб (то есть в 6 из 36) зафиксировано превышение по содержанию: оксида углерода, а также взвешенным частица РМ1- и РМ25. Управление продолжает контроль за качеством воздуха в Красноярске.