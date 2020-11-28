Хозяйка пасеки в Красноярском крае обманула стариков на полмиллиона рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае женщина, которая представлялась владелицей пасеки, обманула 11 стариков на полмиллиона рублей. Не исключено, что от ее действий пострадали еще больше людей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Этим летом в полицию обратились сразу несколько пожилых женщин и мужчин – из Красноярска и районов края. Как выяснилось, все они стали жертвами мошенницы. Та действовала по одной и той же схеме: звонила в дверь, называлась хозяйкой пасеки, предлагала купить мед недорого. Или – как вариант – приобрести у человека пустые банки, чтобы разливать мед. Проникнув в дом, отвлекала внимание стариков. А сама похищала все их сбережения.

Недавно полицейские вышли на след мошенницы. Оказалось, это 31-летняя жительница Краснодарского края. Предприимчивую мадам задержали в Канском районе, она попала под уголовное дело сразу по двум статья – «Кража» и «Мошенничество».

КОНКРЕТНО

Установлено, что подозреваемая причастна к 11 эпизодам на территории Красноярска, а также Боготольского и Шушенского районов края. Но, повторимся, жертв могло быть больше. Если вы (или ваши близкие) пострадали от действий аферистки, обязательно звоните : (391)2459-597, 8-913-046-34-76, 8-983-504-12-11 или 102.