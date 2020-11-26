Красноярского повара не взяли в кулинарное шоу на федеральном канале, а его плов выбросили в мусорное ведро

Фото: инстаграм Юрия Вкуса.

Красноярец Юрий Вкус решил поучаствовать в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Его блюдо оценивали два ведущих, Константин Ивлев и Ренат Агзамов, которые набирали участников в свои команды.

Юрий специально для такого экзамена привез из Красноярска казан и приготовил плов по проверенному фирменному рецепту своего отца.

Красноярец был уверен, что разбирается в восточной кухне. Однако его старание не оценили.

Ведущий Константин Ивлев выплюнул плов в мусорное ведро и спросил, чистил ли Юрий морковь. И после ответа «нет» на красноярца набросились с критикой оба ведущих и выгнали его с шоу.

Позже на своей странице в инстаграме Юрий написал, что «это пранк, который вышел из под контроля». Также он рассказал, что морковь была молодая и идеально чистая, и потому он ее не почистил. А на приготовление плова было всего 30 минут, это слишком мало для такого блюда. Несмотря на жесткий прием, обиды на организаторов шоу и на ведущих у него нет.

«Чистый фан, никакого негатива и осадка. Спасибо всем, кто поддержал и поржал», - написал Юрий в соцсетях.

Впрочем, Ивлев никогда не выбирает выражений, не случайно его очень часто приходится «запикивать».