Красноярские Столбы могут закрыть для туристов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские Столбы могут ввести мораторий для посетителей. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка.

Закрывать его собираются каждый год на одно и то же время – с конца апреля до конца мая. Это самый пожароопасный период. Поэтому было предложено объявлять «месячник тишины». А когда сложный период пройдет, парк будет снова открыт для туристов.

Пока решение не принято – предложение обсуждают. Напомним, практика «месячников тишины» распространена во многих заповедниках России. Кстати, закрытие территории практиковалось на Столбах и раньше. И посетители всегда относились к вынужденной мере с пониманием.

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Красноярскому заповеднику «Столбы» сменили статус – теперь это национальный парк

Свершилось: красноярские «Столбы» сменили свой статус официально – теперь это уже не заповедник, а национальный парк. Соответствующий документ подписал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев. Ознакомиться с ним можно на сайте кабмина (подробнее).