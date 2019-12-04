2019-12-04T11:13:19+03:00
Общество

Красноярскому заповеднику «Столбы» сменили статус – теперь это национальный парк

Но не перестал от этого быть особо охраняемой территорией
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярскому заповеднику «Столбы» сменили статус – теперь это национальный паркКрасноярскому заповеднику «Столбы» сменили статус – теперь это национальный паркФото: Мария ЛЕНЦ
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Свершилось: красноярские «Столбы» сменили свой статус официально – теперь это уже не заповедник, а национальный парк. Соответствующий документ подписал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев. Ознакомиться с ним можно на сайте кабмина.

Как уже не раз писала «Комсомольская правда», при новом статусе территории мало что изменится. Она так и останется особо охраняемой. Скажем точнее: по факту «Столбы» всегда функционировали, как национальный парка – там благоустроены туристические тропы, есть пункты оказания экстренной помощи, ведется образовательно-просветительская деятельность. «Столбы» посещают сотни тысяч туристов, там даже готовятся принять миллионного. А в заповедник вход туристам ограничен.

Добавим, что несколько дней назад губернатор края Александр Усс обратился в главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой оставить вход на «Столбы» бесплатным, ссылаясь на то, что это единственная особо охраняемая территория в стране, которая получает субсидию из бюджета региона.

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О том, что заповедник «Столбы» сменит свой официальный статус и превратится в национальный парк, впервые стало известно в августе прошлого года. Соответствующий документ подписал тогда глава государства. Вместе со «Столбами» в список попали еще три территории: Тебердинский заповедник в Карачаево-Черкесии, Командорский на Камчатке и Гыданский на Ямале (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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