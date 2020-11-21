В Красноярском крае врачам в «красную зону» передали икону святителя Луки из дуба

Фото: пресс-служба Красноярской епархии.

Сейчас многие хотят поддержать медиков, кто-то возит врачей на вызовы, кто-то собирает посылки в «красную зону» со сладостями. Необычную подддержку решил оказать житель Железногорска, резчик по дереву, имя которого не называется. Он изготовил икону ручной работы для медиков инфекционного отделения железногорской Клинической больницы № 51 ФМБА России, в которой сейчас находится ковидный госпиталь.

Мужчина обратился на местное телевидение с просьбой передать образ Святого Луки - покровителя врачей, в «красную зону», чтобы она приносила им удачу, защиту и помощь.

Икона вырезана из дуба по всем православным канонам, а перед передачей врачам ее освятили в соборе Михаила Архангела города Железногорска.

Напомним, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) был священником и хирургом, в годы войны работал в госпиталях Красноярска.