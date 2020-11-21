В двух городах Хакасии откроются амбулаторно-ковидные центры

Военный госпиталь в Черногорске. Фото: сайт правительтсва Хакасии.

«Решено, что в понедельник в Черногорске откроется амбулаторно-ковидный центр аналогичный тому, что уже неделю функционирует в столице Хакасии. Также, как и в Абакане, пациентам с COVID-19 здесь окажут медицинскую помощь, выдадут лекарства, а также помогут закрыть больничный лист. Еще один такой центр в ближайшее время заработает в Саяногорске», — написал Коновалов.

Однако для того, чтобы попасть в такой центр, нужно направление врача и предварительная запись.

Также в Черногорске развернут военный госпиталь Минобороны России для лечения больных коронавирусной инфекцией. В субботу, 21 ноября, там глава Хакасии Валентин Коновалов.

- Работа организована очень четко. Огромная благодарность военным медикам из Кузбасса за оперативную помощь, которая сняла нагрузку с врачей Хакасии, - отметил глава республики.

Сейчас лечение в госпитале проходят 69 человек, мобильный стационар может принять 100 больных.

Кроме того, ежедневно в лаборатории госпиталя проводится более 300 исследований на COVID-19.

- Врачи работают посменно: каждые шесть часов на дежурство заступает бригада из 16 человек. Помощь Хакасии будем оказывать до тех пор, пока это необходимо, - сообщил заместитель начальника медицинской службы Центрального Военного округа Дмитрий Перминов.

А тем временем, за минувшие сутки в Хакасии зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал статистику за неделю — с 14 по 20 ноября. Прирост заболевших в Хакасии 13%, это больше чем в России и в Сибири.

Напомним, индекс прироста заболевших в России и в Сибири 8%.