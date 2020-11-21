Красноярцы могут задать свои вопросы по тестированию на коронавирус на Всероссийской «горячей линии»

На сегодняшний день в Красноярсокм крае проведено 1651246 тестов на коронавирус , из них за последние сутки 19246. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 21 ноября 2020 года проводится тематическая Всероссийская «горячая линия» по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю проконсультируют жителей края по таким вопросам как сроки исполнения, выдачи результатов и т.д.

Вопросы важные, потому что именно информирование заболевших о результатах тестов не налажено, люди часами сидят в очереди к терапевту, чтобы узнать о том, что результаты теста еще не пришли.

Поможет ли «горячая линия» в решении организационных вопросов? Узнают ли красноярцы то, что поможет им пройти тестирование на коронавирус?

Конкретно

Обращаться по телефонам горячей линии Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8(391)226-89-50 и его территориальных отделов с 10.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

Оставить обращение можно на официальном сайте Управления: http://24.rospotrebnadzor.ru/