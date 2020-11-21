В Красноярске просят 50 тысяч за место в ковид-госпитале краевой больницы?

Госпитализация была и остается бесплатной. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Инстаграме Красноярской краевой больницы опубликовано обращение главного врача Егора Корчагина, в котором он просит сообщать ему о фактах вымогательства денег за госпитализацию в ковидный госпиталь. И еще раз подчеркивает, что госпитализация бесплатная.

Поводом для такого обращения послужила информация из социальных сетей, в которой знакомые занокомых некоего доктора рассказывает, что за 50 тысяч рублей можно получить место в госпитале для больных коронавирусом.

«Если вы столкнулись хоть с малейшим намеком, что у вас спрашивают за это деньги, пожалуйста, обращайтесь ко мне по телефону 220-16-13. Это недопустимое явление, с которым мы будем бороться», - заявил Егор Корчагин.

В региональном минздраве сообщают, что сейчас занятость коечного фонда – менее 77%. Только за 10 последних дней в крае развернуто 1024 койки, сейчас их всего – 6960.

Однако люди на фоне очередей в поликлиниках и больницах, верят, что смогут получить медицинскую помощь за деньги и ради спасения жизни готовы платить.