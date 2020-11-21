Красноярцам рассказали, как правильно набирать воду в колонках, чтобы они не замерзали

Фото: КрасКом.

В Красноярске на обслуживании компании «КрасКом» находится 450 водоразборных колонок, расположенных, в основном, в частном секторе Красноярска.

На этой неделе пришлось отогревать пять таких колонок, они перемерзли из-за неправильного использования в первые холодные дни ноября.

Колонки на ул. Архангельской и на перекестке ул. Бограда и 1905 года перестали работать потому, что из них набирали воду по чуть-чуть, на улице Цимлянской колонка жители специально не закрыли воду, заблокировав посторонним предметом рычаг.

- На отогрев колонки уходит в среднем около часа, в особо сложных случаях работы занимают до трех часов. Чтобы они не замерзали, нужно правильно ими пользоваться, - говорит начальник Цеха эксплуатации и ремонта сетей водоснабжения компании «КрасКом» Андрей Водолиев.

Вот простые правила эксплуатации уличных водозаборных колонок:

- Во время набора воды ручку штанги следует нажимать до упора, чтобы обеспечить высокий напор;

- набирать за один прием нужно не менее 6-8 литров воды. В противном случае вода не сливается полностью и, оставаясь в металлическом столе даже при морозе в - 10 °C замерзает за час;

- запрещено оставлять воду открытой и блокировать рычаги – вокруг колонки намерзает лед, к ней невозможно подойти.

О замерзших или «текущих» колонках можно сообщать в центральную диспетчерскую службу «КрасКома» по телефону: 211-39-63.