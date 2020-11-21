В Красноярском крае раскрыли убийство, совершенное 9 лет назад

Спустя девять лет убийц все же нашли. Фото: Мария ЛЕНЦ

О раскрытии тяжкого преступления девятилетней давности в Ачинске сообщает ГУВД Красноярского края.

Напомним, летом 2011 года в органы внутренних дел обратилась жительница города Ачинска, сын которой бесследно исчез. Молодому человеку было 25 лет, он занимался бизнесом. Его машину обнаружили через несколько дней. Она стояла на территории заброшенного предприятия, была не заперта, а рядом находились 4 гильзы от травматического пистолета и 2 резиновые пули. Пропавшего тогда не нашли.

Было возбуждено уголовное дело, работа шла все эти годы и удалось установить, что к совершению убийства могут быть причастны трое жителей Ачинска. При проведении спецоперации совместно с сотрудниками Росгвардии и регионального управления Следственного комитета полицейские задержали подозреваемых, которым сейчас 37, 40 и 68 лет. Они арестованы, собраны доказательства их причастности. В июне 2011 года, находясь на территории бывшего деревообрабатывающего завода города Ачинска, подозреваемые избили парня, отняли деньги, вывезли в лес и убили. Возможно, только сейчас удастся найти его останки.