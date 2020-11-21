В Красноярске открывается первый каток

Каток в фанпарке "Бобровый лог". Фото: сайт bobrovylog.ru

Мест, куда можно пойти без опаски заразиться коронавирусом, становится все меньше, и горожане стали больше времени проводить на свежем воздухе, где риск подхватить минимален. Это и прогулки по лесу, и катки. Погода уже позволяет устроить любимое развлечение красноярцев. Обычно в Красноярске заливают до 200 катков: самые большие - на островах Татышев и Отдыха.

А первый каток открывается сегодня, 21 ноября, в Фанпарке «Бобровый лог» откроется ледовый каток.

Ледовый каток находится в комплексе «Мираж».

Несмотря на то, что каток находится под открытым небом, обязательны использование средств индивидуальной защиты и соблюдение дистанции 1,5 м в помещениях и в местах массового скопления людей (при покупке билета в кассе, при посадке на ККД или аттракционы, на парковке).

В противном случае, посетителю откажут в предоставлении услуг.

Все вопросы можно администратору сервисного центра «Оазис» по телефону 256-86-86, 256-86-47.

Конкретно

Стоимость билета на 2 часа для детей 80 рублей, для взрослых – 120 рублей.

Прокат коньков на 2 часа – 60 рублей (залоговая стоимость – 550 рублей). В прокате представлены коньки от 29 до 46 размера.

График работы: в выходные 21 и 22 ноября с 12:00 до 16:30, а после открытия горнолыжного сезона – по выходным и праздничным дням с 12:00 до 20:00 при температуре воздуха не ниже -20С.