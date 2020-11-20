Компенсация за БАДы стоила жительнице Ачинска 1,3 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Компенсация за БАДы стоила жительнице Ачинска более миллиона рублей. Одной этой фразы уже достаточно, чтобы понять, что она попалась на крючок мошенников. Однако сколько бы ни предупреждали пожилых людей, сколько бы ни рассказывали населению о печальных историях с обманами, но обманутых меньше никак не становится.

Несколько дней назад со своей бедой в дежурную часть полиции обратилась 62-летняя женщина. Рассказала, что ей позвонил на телефон неизвестный и представился сотрудником по борьбе с организованной преступностью. И якобы он со своей командой завел уголовное дело на некую банду, которая продавала некачественные БАДы. И теперь пострадавшим, по словам звонившего, полагается компенсация.

Знает ли женщина, что такое БАД (биологически-активная добавка) или нет, покупала ли она ее, не уточняется. Только, видимо, слово «компенсация» сыграла свою роль. Она послушно делала все, что ей говорил мошенник – открыла счет, перевела деньги на страховку, оплатила услуги инкассаторов, которые якобы должны привезли ей деньги. Какова обещанная сумма, остается только догадываться, если за все «сопутствующие» услуги женщина перевела мошенникам более 1,3 миллиона рублей.

Сейчас ей остается только ждать, когда полицейские найдут мошенников. Но удастся ли вернуть деньги, вот вопрос.