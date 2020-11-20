4 тысячи за шкуру: в Туве вновь собрали бригады для отстрела волков

В Туве вновь собрали бригады для отстрела волков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве вновь собрали 114 бригад охотников, чтобы начать отстрел волков. Известно, что в республике широко развито скотоводство, сельчане разводят овец, лошадей, коров, даже верблюдов и яков. Там тысячи чабанских стоянок, а семьи месяцами могут кочевать вместе со своими стадами. И самая большая проблема для них – это волки, беспощадные хищники, которые способны убивать скот даже если не голодны, а когда просто натаскивают свой молодняк.

В министерстве природных ресурсов и экологии Тувы сообщили, что продолжают принимать шкуры волков, добытых в текущем году. Прошлогодние не принимаются, только нынешние. Цена за одну шкуру – 4 тысячи рублей, независимо от пола и возраста.

- Численность волков регулируется с целью сокращения экономического ущерба, наносимого волками сельскому и охотничьему хозяйству республики, снижения уровня эпизоотической активности в природных очагах бешенства, обеспечения охраны здоровья и жизни населения, - сообщили в минприроды Тувы.

В настоящее время численность волков в республике около 1,5 тысяч особей. Чтобы контролировать численность и сокращать их популяцию, нужно изымать по 600 особей в течение четырех лет.