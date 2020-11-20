Без сомнения, мосту – быть: в Красноярске готов проект нового перехода на Стрелке

В Красноярске готов проект нового перехода на Стрелке Фото: Мария ЛЕНЦ

В последние месяцы красноярцы периодически интересовались: так что, будет или не будет новый мост на Стрелке, над проезжей частью между Большим концертным залом и Музейным центром? А то в мэрии поговорили об этом и что же, снова забыли?

А вот и нет, не забыли, как оказалось, за последний год был изготовлен проект нового перехода, затем он прошел госэкспертизу и теперь нет никаких препятствий, чтобы начать работы. Они, кстати, должны стартовать уже в декабре этого года. Ширина моста будет около 6 метров, там оборудуют пандусы, в конце смонтируют подсветку, чтобы стал частью светового ансамбля на Стрелки, сообщает интернет-издание 1line.info.

По словам главы города Сергея Еремина, этот мост, хоть и не масштабный, но возьмет на себя важную роль. С его возведением завершится создание центрального паркового кольца. То есть парки центральной части города, будто бусины, будут связаны одной пешеходной нитью. Такой единый круг позволит комфортно гулять пешком, практически не пересекая автомобильные потоки.

Остается добавить, что старым мост снесли из-за того, что он обветшал и стал небезопасен. Думали, что можно обойтись без него, но вскоре стало понятно, что нет.