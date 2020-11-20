В Красноярске подростки всю ночь забрасывали машины петардами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске во дворе многоэтажки на улице Чернышевского, 118 (в Покровке) подростки всю ночь устраивали стрельбу петардами. Происходило это в ночь с 16 на 17 ноября. Решили развлечься, запаслись хлопушками и начали бросать их под припаркованные машины. От резкого звука срабатывала сигнализация, техника гудела и звенела на все голоса, хулиганы хохотали, соседи, видимо, ругались.

Потом компания перебралась через окно квартиры на втором этаже на козырек над входной дверью подъезда и продолжила забаву. По словам соседей, взрывы продолжались до пяти часов утра. И только к семи часам в окнах злополучной квартиры, где находилась компания, погас свет и все угомонились, - сообщает «ТВК Красноярск».

То есть получается, что жители 15-этажного дома всю ночь не спали, слушали, как развлекается компания, но в полицию не позвонили? Иначе как объяснить, что безобразие длилось до 5 утра? В настоящее время полиция проводит проверку, видимо, туда сообщили уже пост-фактум.