Крым наш: три красноярских чиновника получили работу в Севастополе

Три красноярских чиновника получили работу в Севастополе. Фото: сайт правительства Севастополя.

Сразу три экс-чиновника из Красноярского края получили работу в правительстве Севастополя. Об этом сообщил врио главы города, наш земляк Михаил Развозжаев.

Итак, бывший прокурор региона Михаил Савчин назначен руководителем департамента общественной безопасности. «Уверен, в этом направлении у нас появится новая динамика, связанная с соблюдением законов и нетерпимостью к коррупции», - отметил губернатор.

Экс-министр здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов возьмет на себя руководство соответствующим департаментом и в Крыму.

А Николай Жигулин, бывший замглавы Норильска стал исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

«Он будет курировать вопросы городского хозяйства, природоохранного законодательства, - подчеркнул Михаил Развозжаев. - У Николая Александровича большой опыт работы, он длительное время руководил городским хозяйством в Заполярье – в городе Норильск. Знает, что такое в экстремальных условиях обеспечивать жизнедеятельность города. У нас в Севастополе свои особенности. Надеюсь, что Николай Александрович в короткое время вникнет во все, сможет повысить эффективность работы».

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