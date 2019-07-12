2019-07-12T11:28:15+03:00
Политика

Крым совсем наш: красноярцы о назначении Михаила Развожаева главой Севастополя

О личных и профессиональных качествах Развожаевы мы поговорили с красноярцами, знающими его лично
Никита КОРОВИН
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Михаил Развожаев назначен врио главы СевастополяМихаил Развожаев назначен врио главы СевастополяФото: Александр КОЛБАСОВ
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В полку федеральных чиновников, взрощенных на Красноярской земле прибыло: Президент России Владимир Путин в ходе личной встречи назначил Михаила Развожаева врио главы Севастополя. Опытный управленец, работавший в крае при трех бывших губернаторах подряд, выпускник «Школы губернаторов» успел за последнее время приобрести опыт руководства соседней Хакасией в период между отставкой Виктора Зимина и избранием Валентина Коновалова.

О личных и профессиональных качествах Развожаевы мы поговорили с красноярцами, знающими нового главу Севастополя лично.

Дмитрий Болотов, журналист «КП»:

«Мы часто общались с Михаилом Развожаевым по работе. В то время он трудился в правительстве Льва Кузнецова. Производил впечатление человека цельного и целеустремленного. Что касается рабочих моментов, было видно, что все у него было разложено «по полочкам».

Главный редактор «7 канала» Игорь Астапов также говорит о целеустремленности, как одном из главных качеств:

«Толковый управленец с серьезным опытом работы в исполнительной власти. Совершенно точно, что на выбор кремля наличие опыта повлияло главным образом. Тем более, что Развожаев – из этого так называемого знаменитого «губернаторского спецназа», успешно прошел школу губернаторского резерва. Человек действительно умеет ставить цели и их достигать. Что касается недавнего тренда на назначения губернаторами молодых технократов, думаю, к Развожаеву этот термин подходит слабо. Все-таки он гуманитарий, но главное – он гуманитарно, эстетически и этически развит очень серьезно. Думаю, для него в работе главными станут не цифры, а люди. Это важно.»

СПРАВКА КП

Развожаев Михаил Владимирович

Родился в Красноярске 30 декабря 1980 года.

Образование: высшее, выпускник Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева, историк. Выпускник Российской акаде мии наро дного хозя йства и госуда рственной службы при Президенте РФ.

Карьера:

С октября 2008 года работал на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края Александра Хлопонина и с 2010 года — Льва Кузнецова.

С августа 2012 года по июль 2014 - заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края

С июля по октябрь 2014 года советник министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

С 1 октября 2014 года — заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа. Проходил обучение в первом потоке Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации В 2018 году окончил Программу развития кадрового управленческого резерва.

3 октября 2018 года - временно исполняющий обязанности главы Республики Хакасия после отставки Виктора Зимина. После выборов передал дела избранному Главе Хакасии Валентину Коновалову.

29 ноября 2018 года был избран в состав Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

С 17 декабря 2018 года руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.

Семейное положение: женат, воспитывает двоих детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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