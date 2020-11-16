«Человек, который знал свое дело»: в Красноярске от коронавируса умер врач-онколог

Алексей Алексеевич работал в краевом онкоцентре с 19979 года Фото: vk.com/a.modestov65

15 ноября после тяжелой непродолжительной болезни скончался врач-онколог отделения онкопрокологической хирургии Алексей Вереснев. Ему было 48 лет. Информация об этом опубликована на сайте онкологического диспансера.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, Алексей Алексеевич врач проработал в онкодиспансере больше 20 лет.

Вот что написали его коллеги:

«В памяти пациентов Алексей Алексеевич навсегда останется высококлассным специалистом, чутким врачом, способным поддержать в трудную минуту. Мы же, коллеги, запомним его хирургом с золотыми руками, доброй улыбкой и неизменной пачкой историй болезни в руках, незаменимым другом, единомышленником, всегда готовым подставить плечо»

- Первый раз я увидел Алексея Алексеевича вначале 2010 года на его дежурстве в ходе внезапного административного обхода, - вспоминает главный врач онкоцентра Андрей Модестов. - Тогда он четко доложил по всем отделениям и корпусам, сразу видно было, что на «дежурстве» не формально. После этого случая, я всегда был спокоен, когда он дежурил по диспансеру. При любой встрече с Алексеем в отделении, в коридоре, на его губах всегда была добрая улыбка и легкая ирония, а под мышкой пачка историй болезни. Таким он мне и запомнится. Врач с высокой ответственностью за пациентов, с «золотыми руками» хирурга, я всегда видел в нем человека, который знал свое дело, не нуждался в особом контроле, широко смотрел на мир и людей через линзы своих очков.

Известно также, что много лет Алексей Алексеевич преподавал в базовом колледже переподготовки медсестер и фельдшеров, обучал практическим навыкам работы прямо в отделении.

«Комсомольская правда» - Красноярск соболезнует родным и близким Алексея Версенева.

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54 года доктору, из них 30 лет в санавиации, где самые преданные и безотказные. Был неразговорчив, закрыт. Но есть деятельная доброта. Сколько же лет надо, чтобы вырастить такого классного спеца. А уж про качество человеческого материала, про силу и любовь к людям - не говорю. Житков был настоящий мастер - он всегда довозил пациента живым. В воздухе у него не умирали. Он спас сотни и сотни людей (подробнее).