Выбросивший собаку из окна 4 этажа житель Зеленогорска пойдет под суд

Когда закончились аргументы, мужчина просто вышвырнул собаку из окна Фото: Мария ЛЕНЦ

Направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Зеленогорска, обвиняемого в жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в краевой полиции.

Напомним, еще в начале июля ночью пьяный 41-летний мужчина пришел в комнату к своей сожительнице и начал учить, как нужно правильно воспитывать собаку. Женщине это не понравилось. Они поругались. В итоге он схватил несчастное животное и выбросил из окна четвертого этажа. Пес погиб. И все эти события произошли на глазах 11-летнего сына хозяйки комнаты. Ребенок очень тяжело отреагировал на гибель своего любимца.

Поступило заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 245 «Жесткое обращение с животными».

- Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - В настоящее время материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для принятия законного решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Зеленогорска поссорился с женой и выместил злобу на собаке

Драма разыгралась в одном из городских общежитий. 41-летний мужчина, он был тогда подшофе, явился в комнату к своей сожительнице. И стал учить, как обращаться с ее же собакой. Итог «урока» по воспитанию собаки оказался жутким (подробнее).