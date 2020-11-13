Жители Красноярска и края начали получать бесплатные лекарства от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Красноярска и края начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса. Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона, препараты доставляют домой тем, у кого диагноз ковид подтвержден лабораторными тестами.

Какое лекарство должно быть назначено, решает врач, все зависит от тяжести заболевания. Для легкой формы – противовирусные, для средней - антибиотики. Кроме того, будут выписывать жаропонижающие и гормональные, антикоагулянты для разжижения крови.

Накануне, 12 ноября, лекарства поступили в поликлиники. Доставкой будут заниматься медработники, родственники больных, а также волонтеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как заболевшим коронавирусом получить лекарства бесплатно в Красноярске

В Красноярске заболевшим коронавирусной инфекцией по назначению врача медикаменты будут предоставлять бесплатно. Красноярскому краю выделено 107 млн рублей для приобретения медикаментов для бесплатного обеспечения пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. До конца года около 14 000 красноярцев смогут получить лекарства (подробнее).