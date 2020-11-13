Котята снежного барса в Красноярском крае при игре сломали фотоловушку. Фото: shutterstock.com.

Уникальным видео поделились сотрудники Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае: подросшие котята снежного барса при игре сломали фотоловушку.

На кадрах видно: двое барсят ведут себя, как домашние котята. Учатся быть охотниками, нападают друг на друга и на мать. Подкрадываются, кидаются, словом пробуют себя в роли хищников.

Самка старается их сдержать, побаивается, выводит, в основном, по вечерам. Во время одной из таких прогулок барсята заметили нечто необычное. Это была фотоловушка.

Поскольку маленькие барсы очень любопытны, они сразу же постарались выяснить, с чем имеют дело. Долго кружили около регистратора, обнюхивали, трогали лапами: что это? И, в конце концов, одну фотоловушку сломали вовсе, а другую просто свернули, пробуя на зуб. Вот и погуляли.

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Когда несколько часов сидишь тихо, не двигаясь, боишься дышать, начинаешь слышать даже самое легкое дуновение ветра. Но он появился совершенно бесшумно, словно из-под земли.

- Никак не исполнялась мечта - снять ирбиса, снежного барса, - рассказывает фотограф. - С 2010 года я его выслеживал. Мне помогали инспекторы и сотрудники заповедников, где я бывал (подробнее).